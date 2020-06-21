Врач-инфекционист из Мурманска рассказал, какие лекарства помогут не заразиться коронавирусом
Коронавирус, как и любая другая болезнь, порождает много домыслов, как ее лечить. В ход идут и советы и про медицинские препараты, и народные средства. В случае с COVID-19, россияне сметали с прилавков чеснок и имбирь.
Но специалисты советуют другое. Врач-инфекционист Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи Михаил Коссобудский рассказал, что спровоцировать заражение могут такие факторы, как простуда или стресс - они снижают иммунитет.
Простой способ избежать коронавируса - носить маску и не забывать менять ее каждые два часа. А для профилактики болезни можно принимать препараты интерофероны.
- У них барьерная функция: они препятствуют проникновению вируса в клетку и способствует выработке специального белка, блокируют размножение вируса и и способствуют выводу из организма. Такие препараты стоит применять тем, кто часто находится в закрытом помещении с большим количеством людей и где сложно соблюдать дистанцию и носить маску, например, в салоне самолета или вагоне, - отметил Михаил Коссобудский.
При этом такая профилактика обязательно должна быть согласована с врачом.
Врач-инфекционист Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи Михаил Коссобудский о профилактике коронавируса.Видео: правительство Мурманской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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