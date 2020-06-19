В фотоловушку Кандалакшского заповедника попал танцующий мишка

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:34:24+03:00

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В фотоловушку Кандалакшского заповедника попался бурый медведь, который изо всех сил чесался боками и спиной о деревья. Кто знает, может, его комары покусали, а, может, не мылся давно. Косолапый даже вставал на задние лапы, чтобы лучше потереться. Выглядело это довольно забавно и походило на милый танец.

Стоит отметить, что медведи в Мурманской области стали часто выходить к людским угодьям. Так, топтыгиных уже видели рядом с мурманским аэропортом и под Кандалакшей. А жителям Оленегорска пришлось отложить прогулку на природе из-за встречи с косолапым. Также сразу четыре медведя разгуливали по дороге на старый аэродром в Териберке. Так что северянам стоит быть осторожными, собираясь на отдых лес.

Напомним: медведица с медвежатами попались в фотоловушку на острове Олений. Малыши бегали по лесу и пробовали карабкаться по деревьям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/785844" frameborder="0"></iframe> Медведь из Кандалакшского заповедника попал в фотоловушку.Автор: Кандалакшский заповедник

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