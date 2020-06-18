Венки у памятника Михаилу Бабикову в Заполярном поджег 10-летний мальчик

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:08:45+03:00

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С 21 мая полиция Заполярного искала вандалов, которые подожгли венки у памятника Михаилу Бабикову. В итоге оказалось, что спалил их ребенок, который решил провести эксперимент.

- Беседуя со стражами порядка 10-летний мальчик объяснил, что он гулял и, проходя мимо памятника, заметил пластиковые венки. Он решил проверить - загорятся ли они от зажигалки. Мальчик поджег один из венков и увидев, как быстро стал распространяться огонь, понял, что не сможет его потушить, испугался и убежал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Юный северянин также рассказал, что не понимал исторической ценности мемориала. С ребенком провели профилактическую беседу, объяснив, что подобные поступки совершать нельзя, а к памятникам нужно относиться бережно.

Сейчас проводится проверка, устанавливается ущерб. Информацию о поступке мальчика планируется направить в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер воздействия и профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU