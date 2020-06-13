В Мурманской области альпинисты очистят скалы от надписей вандалов

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:17:52+03:00

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Живописные скалы Мурманской области совсем не красят изречения по типу "Маша + Саша". Поэтому, в июне на федеральной трассе Е105 начали работать альпинисты, которые помогают мурманским волонтерам очистить горные возвышенности от вандальных надписей. Полезное дело идет в рамках всероссийской акции "Сад памяти". Сейчас совместными усилиями ребята восстанавливают исторический вид героических мест, проходящих вдоль трассы "Кола".

- Северяне уже давно возмущались надписями, оставленными здесь вандалами, ведь именно вдоль этой дороги, ведущей к Долине Славы, в годы Великой Отечественной войны проходили самые ожесточенные бои, - отметили в Проектном офисе развития Арктики.

Напомним: в Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений. Вырубленные и погибшие насаждения решено компенсировать новыми зелеными друзьями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/784735" frameborder="0"></iframe> В Мурманской области альпинисты чистят скалы от надписей.Автор: vk.com/porarctic

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