В Мурманской области альпинисты очистят скалы от надписей вандалов
Живописные скалы Мурманской области совсем не красят изречения по типу "Маша + Саша". Поэтому, в июне на федеральной трассе Е105 начали работать альпинисты, которые помогают мурманским волонтерам очистить горные возвышенности от вандальных надписей. Полезное дело идет в рамках всероссийской акции "Сад памяти". Сейчас совместными усилиями ребята восстанавливают исторический вид героических мест, проходящих вдоль трассы "Кола".
- Северяне уже давно возмущались надписями, оставленными здесь вандалами, ведь именно вдоль этой дороги, ведущей к Долине Славы, в годы Великой Отечественной войны проходили самые ожесточенные бои, - отметили в Проектном офисе развития Арктики.
Напомним: в Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений. Вырубленные и погибшие насаждения решено компенсировать новыми зелеными друзьями.
В Мурманской области альпинисты чистят скалы от надписей.Автор: vk.com/porarctic
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