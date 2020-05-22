В Заполярном вандалы подожгли венки у памятника пограничнику Михаилу Бабикову
Не прошло и двух недель после того, как страна отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, как Мурманская област попала в новостные ленты с плохой новостью.
21 мая в районе девяти вечера неизвестные оскверники памятник Михаилу Васильевичу Бабикову в Заполярном: вандалы подожгли венки уподножия монумента. Огонь и дым сильно закоптили достопримечательность. Сейчас личности нарушителей устанавливаются сотрудниками полиции. Также ситуацию на контроль взяла прокуратура.
- По поручению прокурора Мурманской области прокуратурой Печенгского района организована проверка информации по факту поджога неизвестными венков у памятника пограничнику Михаилу Бабикову. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц, - сообщили в ведомстве.
От огня и дыма памятник сильно закоптился. Фото: vk.com/zapvestnik
Напомним: особенная любовь у вандалов к Вечному огню в Кировске, который часто гаснет из-за их выходок.
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