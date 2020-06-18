В Кандалакше местная жительница наткнулась на гадюку

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:41:58+03:00

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Не всегда везет жителям Заполярья на встречи с животными: часто попадаются хищные и опасные лесные звери. То медведи мешают - косолапые попадались уже и жителям Оленегорска, и в Териберку заглядывали, и в мурманский аэропорт. А теперь вот в Кандалакше заметили змею, которая вылезла погреться на солнышко, причем еще и ядовитую.

- Теплым солнечным денькам радуемся не только мы. Все чаще горожане сообщают о своих встречах со змеями. Фотографией вот такого «ползучего» поделилась кандалакшанка Лариса Сергеева. Запечатлеть гадюку, по ее словам, удалось на днях во время прогулки за речкой, - отметили в паблике "Кандалакша онлайн" в соцсетях.

Стоит отметить, что гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Мурманской области, так что за причинение вреда этой змее предусматривается штраф и другие меры наказания. Лучше эту рептилию аккуратно обойти.

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ИСТОЧНИК KP.RU