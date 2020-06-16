В Мурманской области общественно-полезные работы для северян, потерявших работу из-за коронавируса, продлят до осени

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:39:25+03:00

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В марте и апреле многие жители Мурманской области столкнулись с серьезной проблемой. Из-за пандемии коронавируса кому-то срезали зарплату, кого-то отправили в неоплачиваемы отпуска, а кого-то и вовсе уволили.

Чтобы северяне не остались без средств к существованию, в регионе был разработан ряд мер, в то числе выплата по безработице и общественно-полезные работы. Последние должны были действовать в мае и июне, но анализ ситуации показал, что потребность в них есть, а, значит, надо продлить это мероприятие до осени.

- На данный момент создано 1237 рабочих мест, 1758 граждан получили направление на работу и 1122 человека трудоустроены. Больше всего северян получили такую работу в Кировске - 321, Кандалакшском районе - 200, Апатитах - 153, Оленегорске - 112, - сообщила заместитель губернатора Мурманской области, министр финансов Елена Дягилева.

Как отметили в правительстве региона, северяне, потерявшие доход в период пандемии коронавируса, занимаются благоустройством и озеленением территорий, выполняют ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, убирают помещения и лестничные площадки в жилых домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU