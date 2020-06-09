В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших коронавирусом в Мурманске и Мончегорске

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:13:50+03:00

Почти все новые случаи заражения коронавирусом в Мурманской области - домашние очаги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 9 июня 2020 года в Мурманске 52 новых случая COVID-19, в Мончегорске - 22

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Последняя статистика от оперативного штаба по коронавирусу в Мурманской области удручает. За сутки в регионе выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.

При этом особенно выделяются на фоне других городов Мурманск и Мончегорск: 52 и 22 новых случая. Неужели появились новые очаги, как ранее это было с Апатитами, Кировском и Белокаменкой?

- Очагов нет, в основном выявляются домашние случаи по обращениям граждан с признаками ОРВИ. Случаи ОРВИ сейчас проверяются на наличие ковид. Кроме того, граждане готовятся к выезду в отпуска и так как во многих регионах установлено требование о возможности прибытия на территорию только при наличии результатов тестов, граждане обращаются за получением таких справок, проходят тестирование и у них обнаруживается коронавирусная инфекция, - прокомментировали ситуцию в оперативном штабе.

Помимо этих двух городов новые случаи выявили в Белокаменке (+2), Апатитах (+1), Кировске (+2), Североморске (+7), Кольском районе (+4), Ловозерском районе (+2).

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ИСТОЧНИК KP.RU