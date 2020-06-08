Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 8 июня 2020 года:в каких районах больше всего заболевших
Коронавирус ни в какую не хочет уходить из Мурманской области. В Заполярье практически не осталось районов, куда не сунул бы свой длинный нос злосчастный СOVID-19. В регионе нетронутыми эпидемией остались только Видяево и Островной.
Коронавирус обнаружен у 3576 человек, 2480 из них врачи смогли вылечить. Погибли от вездесущей заразы 7 пациентов.
Большая часть инфицированных приходится неизменно на масштабную стройку в Белокаменке, где заражено 2288 человек. На остальной территории Заполярья опасная инфекция выявлена у 1288 северян.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 609 случаев
Апатиты – 171 случай
Североморск – 119 случаев
Мончегорск – 112 случаев
Кировск – 102 случая
Кольский район – 54 случая
Печенгский район - 46 случаев
Полярный – 21 случай
Кандалакшский район – 15 случаев
Оленегорск – 15 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Терский район – 4 случая
Заозерск – 3 случая
Ковдор – 1 случай
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ИСТОЧНИК KP.RU
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