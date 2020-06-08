Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 8 июня 2020 года:в каких районах больше всего заболевших

Коронавирус ни в какую не хочет уходить из Мурманской области. В Заполярье практически не осталось районов, куда не сунул бы свой длинный нос злосчастный СOVID-19. В регионе нетронутыми эпидемией остались только Видяево и Островной.

Коронавирус обнаружен у 3576 человек, 2480 из них врачи смогли вылечить. Погибли от вездесущей заразы 7 пациентов.

Большая часть инфицированных приходится неизменно на масштабную стройку в Белокаменке, где заражено 2288 человек. На остальной территории Заполярья опасная инфекция выявлена у 1288 северян.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 609 случаев

Апатиты – 171 случай

Североморск – 119 случаев

Мончегорск – 112 случаев

Кировск – 102 случая

Кольский район – 54 случая

Печенгский район - 46 случаев

Полярный – 21 случай

Кандалакшский район – 15 случаев

Оленегорск – 15 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Терский район – 4 случая

Заозерск – 3 случая

Ковдор – 1 случай

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