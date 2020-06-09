2020-06-09T11:32:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом

Крупными очагами опасной инфекции стали Мурманск и Мончегорск
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Коронавирус продолжает шагать по Заполярью.Коронавирус продолжает шагать по Заполярью.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус с новой силой нападает на жителей Мурманской области. По последним данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Заполярье зафиксировали 98 новых случаев заболевания COVID-19, что в два раза больше, чем обычно. С такими темпами как бы снова кольский край не отправили на самоизоляцию...А очень бы этого не хотелось, особенно в сезон отпусков.

Если не учитывать Белокаменку, где в совокупности 2290 человек заразились опасной инфекцией, самыми крупным очагом стал Мурманск. Так, за минувший день в заполярной столице прибавилось 52 больных коронавирусом (всего 661). Кроме того, коронавирус набирает обороты в Мончегорске, где заразу обнаружили еще у 22 человек (всего 134). Город вполне может скоро догнать и обогнать Апатиты, где подхватили заразу 172 человека.

Сейчас общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Мурманской области составляет 3674. Врачи смогли вылечить 2535 пациентов.

Напомним: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим. Также снят запрет на выезд из Оленегорска и перемещения внутри Кандалакшского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обсерватор в Зеленоборском закрыли на карантин. В поселке выявили несколько случаев заболевания коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших коронавирусом в Мурманске и Мончегорске
В Мурманской области выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом
Жительнице Снежногорска назначили год колонии за поджог автомобиля экс-бойфренда
Туманный отрезан из-за сложной паводковой ситуации
В ТОР "Столица Арктики"появится пятый резидент
На Мурманскую область надвигается похолодание
В Мурманской области проходит экологический флэшмоб #пакетвкарман51
Во время стрельбы на юго-западе Москвы пострадал бывший председатель комитета промышленного развития Мурманской области
В Ковдорском районе бурное течение реки Толва перевернуло лодку с 67-летним мужчиной
Мост через реку Кола в Выходном мог рухнуть не из-за паводка
Житель Мурманска написал Илону Маску про обрушившийся мост в Выходном
В Мурманской области для двух зайчат ищут автоволонтера до Санкт-Петербурга
Жителя Мурманской области ждет суд за пьяную езду в Карелии
Обсерватор в Зеленоборском закрыли на карантин
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: двое заболевших в регионе подключены к ИВЛ, один человек в крайне тяжелом состоянии
Появилось видео взрыва скалы под Молочным, где прокладывают новую ветку железной дороги
Бывшего полицейского из Мончегорска, который ударил электрошокером невинного человека, ждет суд
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: детские сады начинают работать в обычном режиме
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: разрешена работа фитнес-центров, саун, бань и соляриев
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: жителям региона разрешили не садиться на самоизоляцию после возвращения от отпуска
Внучка приехала к бабушке в Карелию на мурманском поезде и заразила ту коронавирусом
Жительница Оленегорска пырнула ножом знакомого, который неудачно пошутил про женщин
В Мурманске развернулась погоня за водителем Range Rover
Уникальный инфекционный госпиталь в Мурмашах посетил замминистра МЧС России
Жительница Зашейка выпустила на волю ушастых сов, которых еще птенчиками выхаживала с прошлого лета
На рабочего горно-обогатительного комбината в Кировске обрушилась горная масса