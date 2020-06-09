В Мурманской области выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус с новой силой нападает на жителей Мурманской области. По последним данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Заполярье зафиксировали 98 новых случаев заболевания COVID-19, что в два раза больше, чем обычно. С такими темпами как бы снова кольский край не отправили на самоизоляцию...А очень бы этого не хотелось, особенно в сезон отпусков.
Если не учитывать Белокаменку, где в совокупности 2290 человек заразились опасной инфекцией, самыми крупным очагом стал Мурманск. Так, за минувший день в заполярной столице прибавилось 52 больных коронавирусом (всего 661). Кроме того, коронавирус набирает обороты в Мончегорске, где заразу обнаружили еще у 22 человек (всего 134). Город вполне может скоро догнать и обогнать Апатиты, где подхватили заразу 172 человека.
Сейчас общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Мурманской области составляет 3674. Врачи смогли вылечить 2535 пациентов.
Напомним: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим. Также снят запрет на выезд из Оленегорска и перемещения внутри Кандалакшского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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