2020-06-08T08:47:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим

Также снят запрет на выезд из Оленегорска и перемещения внутри Кандалакшского района
Мария ПАШЕНКОВА
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Туристам и рыбакам разрешили приезжать в Териберку.Туристам и рыбакам разрешили приезжать в Териберку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На радость всем рыбакам и желающим отдохнуть на малой Родине, пришлась новость, что некоторые уголки Кольского полуострова снова открыты для всех желающих.

- Из-за стабилизации обстановки с коронавирусом мы приняли решение снять ограничение на выезд и въезд в Териберке и Ура-Губе. Также разрешен выезд из Оленегорска и отменены ограничения на движение по дорогам общего пользования внутри Кандалакшского района, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В частности, это означает, что все жители Мурманской области могут спокойно поехать отдыхать в ту же Териберку - КПП на въезде в село уберут. Попасть туда могут и жители других регионов, но при условии, что он пройдут 14-дневную самоизоляцию после прибытия в Заполярье или выполнят другие условия.

А вот некоторые другие муниципалитеты, те же Кировск, Апатиты и Мончегорск все еще закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим
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