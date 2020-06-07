2020-06-07T13:04:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Уникальный инфекционный госпиталь в Мурмашах посетил замминистра МЧС России

Медицинский объект для борьбы с коронавирусом построили в самые сжатые сроки
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Резервный госпиталь полностью готов к работе.Резервный госпиталь полностью готов к работе.
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В Мурманской области появился второй мобильный госпиталь, который будет лечить пациентов с коронавирусом. Напомним, первый оборудовали в апреле в Белокаменке, а на днях полностью готов принимать зараженных новый резервный госпиталь в Мурмашах. Он стал уникальным экспериментальным проектом - аналогов в России ему нет.

6 июня медицинский объект вместе с губернатором региона Андреем Чибисом посетил заместитель министра МЧС России Андрей Гурович и директор Департамента гражданской обороны и защиты Олег Мануйло.

Ответственные лица правительства осмотрели госпиталь, построенный в рекордные сроки - за две с половиной недели, и оценили его техническое оснащение. - Масштаб впечатляет! Комплекс из девяти блоков, который может принять 700 больных, полностью укомплектованный медицинским персоналом и всей необходимой техникой: аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, мобильный рентгеновский аппарат, оборудованы отделения терапии и реанимации, есть и своя лаборатория. Все новое и современное, и по завершении работы госпиталя оборудование отправится в больницы региона, - отметил глава Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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