Внучка приехала к бабушке в Карелию на мурманском поезде и заразила ту коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T19:47:13+03:00

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Пока коронавирус не дремлет, местные власти призывают северян по возможности воздержаться от поездок в другие регионы, особенно в гости к пожилым людям, ведь риск привезти опасную инфекцию к бабушке или дедушке гораздо выше обычного. Так, в Республике Карелия 7 июня зафиксировали новый случай заражения COVID-19, прибывший туда железной дорогой, из Мурманской области.

- Еще один случай коронавируса обнаружен в поселке Чупа Лоухского района. Это результат поездки внучки заболевшей женщины в мурманском поезде. Понятно, что жизненные ситуации у всех разные, но сегодня нужно миллион раз подумать, прежде чем решиться на весьма рискованный шанс визита к пожилым родственникам. Ведь именно люди старшего возраста наиболее подвержены заболеванию и очень тяжело его переносят, - отметил на личной странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним: в Мурманской области 3530 заболевших коронавирусом и 2477 выздоровевших.

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