2020-06-08T08:38:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: жителям региона разрешили не садится на самоизоляцию после возвращения от отпуска

Но сделать это можно будет только при соблюдении определенных условий
Мария ПАШЕНКОВА
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Отпускникам из Мурманской области стало легче.Отпускникам из Мурманской области стало легче.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Более недели назад глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что рассматривается изменений правил для прибывающих из-за границ региона. Напомним, все, кто выезжал в другие субъекты, должны были сесть на обязательную 14-дневную самоизоляцию. Позже был добавлен еще обязательный тест на коронавирус, который надо сделать на 10-й день.

При этом самоизоляция не считалась больничным, т.е. северяне или должны были работать удаленно, или сидеть дома за свой счет, или приезжать так, чтобы две недели приходились на отпуск. Не самая удобная схема, особенно для тех, кто вывозит детей к родственникам на лето, а сам возвращается работать.

Но сейчас схему изменили.

- Мы даем альтернативу. Или человек садится на самоизоляцию, или может этого не делать, но при соблюдении определенных условий. Например, если приезжающие находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора. Сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат. Или переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы, - отметил Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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