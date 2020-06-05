Уровень воды в Кильдинстрое снизился на 12,5 сантиметров

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:09:33+03:00

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Жителям Кильдинстроя сейчас хватает хлопот, ведь в поселке из-за бурного таяния снега и слишком большого объема воды в Коле подтопило 30 домов и 50 дачных участков. Уровень воды в реке 4 июня поднялся до 392 сантиметров! С такими темпами скоро и рыбу можно будет на улицах ловить...Но есть и хорошие известия - Н2О начинает постепенно уходить. Как заверяют власти Кильдинстроя, уровень воды снизился на 12,5 сантиметров.

- По данным наших замеров уровня воды по улице Набережной и Дачного некоммерческого товарищества "Кильдинское", с 22.00 4 июня уровень воды снизился на 8 сантиметров к утру следующего дня. К 11 часам уровень воды упал еще на 2, 5 сантиметра, а к 12 часам - еще на 2 сантиметра, - сообщили в официальной группе администрации поселка в социальных сетях.

Напомним: из-за паводка саамская деревня в Ловозерском районе превратилась в Венецию. Туристический уголок Заполярья совсем затопило.

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ИСТОЧНИК KP.RU