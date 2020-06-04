2020-06-04T16:53:47+03:00
Происшествия

В Кандалакшском районе у озера Ориярви нашли скелет мужчины

Он может принадлежать местному жителю, который ушел на рыбалку и не вернулся
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело нашли в озере Ориярви. Фото: СКР по Мурманской областиТело нашли в озере Ориярви. Фото: СКР по Мурманской области
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3 июня в акватории озера Ориярви в Кандалакшском районе рыбаки нашли скелетированные останки.

- По предварительным данным, останки принадлежат пропавшему в 2019 году мужчине, 1971 года рождения, проживавшему близ данного озера. В октябре прошлого года он на резиновой лодке поплыл проверять рыболовные сети, после чего не вернулся, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Визуальный осмотр показал, что следов насильственной смерти на останках нет. Поэтому была назначена судмедэкспертиза.

Напомним: прошлым летом в районе 10 километра дороги Кандалакша-Полярные Зори нашли череп. Сейчас стало известно, кому он принадлежад\л и когда пропал погибший.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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