В Мурманске победитель конкурса на лучшее название для ледовой арены отдал деньги на благотворительность

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:43:38+03:00

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До конца 2020 года в Мурманске на улице Капитана Орликовой должны построить новую ледовую арену. Ее строят в рамках нацпроекта "Демография" в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

До окончания работ еще много времен, но вот название спортивному объекту уже выбрали. Для этого администрация Мурманска объявила конкурс. Выиграл его горожанин Константин Мурамцев, благодаря которому новая арена будет назваться "Метеор".

- Победителю конкурса полагается приз в 15 000 рублей за счет средств частной компании-концессионера. Но Константин от денег отказался и попросил направить их на благотворительность. Посовещавшись с ним и организаторами конкурса, решили направить средства на городскую благотворительную акцию "Помоги спасти жизнь ребенка". Константин оказался очень скромным молодым человеком, работает инженером, женат, у него двое детей. Настоящий мурманчанин! Спасибо! - отметил депутат Совета депутатов Игорь Морарь.

С июля подрядчик приступит к установке технологического оборудования ледового поля, а во второй половине лета начнется благоустройство территории.

- Спортивный комплекс будет включать в себя арену с ледовым полем, холодильную систему, которая позволит осуществлять регулирование температуры льда под нужды занимающихся. Также здесь разместятся мобильные трибуны на 200 зрителей, раздевалки, тренерские, зал для индивидуальной силовой подготовки, оснащенный тренажерами, медицинский кабинет и буфет, - уточнили в мэрии города.

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ИСТОЧНИК KP.RU