2020-06-03T13:37:45+03:00
Общество

В Мурманске попали на видео вспышки первой летней грозы

Молнии сверкали на небосводе, пока город спал [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Гроза красовалась над заливом. Фото: скринГроза красовалась над заливом. Фото: скрин
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Синоптики обещали мурманчанам на днях первую летнюю грозу, и их прогнозы сбылись. Ночью солнышко ушло за тучи, закапал дождь, а небо озарилось ярко-желтыми вспышками молний. Такую красоту заснял на видео пользователь Níls Ævarsson и поделился им в соцсетях.

- Гроза над Кольским заливом в замедленной съемке, которая разразилась ночью 3 июня, - отметил очевидец природного явления.

Нашествие Зевса в Мурманской области происходит довольно редко, так что всегда интересно выглянуть из окошка, чтобы посмотреть на таинственную грозу. Хотя бывает, что такие явления случаются даже тогда, когда северяне этого совсем не ждут. Так, в октябре прошлого года на Мурманск обрушилась метель с грозой. Природа непредсказуема!

Напомним: жители Никеля засняли с дрона бурный и живописный водопад Шуонийоки. Мощь падающей воды северяне запечатлели ночью в первый день лета.

В Мурманске - первая летняя гроза.Автор: N ls varsson

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ИСТОЧНИК KP.RU

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