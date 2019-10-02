На Мурманск обрушилась метель с грозой
То, что сейчас происходит на Кольском полуострове, кроме как погодными качелями не назвать: то снег и крупка сыпят, то на голубом небе светит солнышко. А еще внимательные мурмачане услышали, что во время снегопада был гром.
И им не показалось - 2 октября в столице Заполярья действительно была гроза.
- В половине восьмого утра одно из КДО (кучево-дождевое облако. - Ред.) дало грозу в районе улицы Пономарева. Таким образом, менее чем через месяц после полноценной летней грозы, мы с вами получаем грозу по зимнему типу, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Правда, пока никто из северян не смог поделиться фотографиями или видео молний.
Синоптики предупреждают, что непогода и дальше будет атаковать Кольский полуостров. Управление МЧС по Мурманской области сообщает о дальнейшем усилении ветра в Мурманске и области. К счастью, до нас не дойдет ураган "Мортимер", который прошел до этого по Европе и вызвал человеческие жертвы.
ИСТОЧНИК KP.RU