2019-10-02T16:38:40+03:00
Общество

На Мурманск обрушилась метель с грозой

Эти гром и молнии уже вполне можно считать зимними
Мария ПАШЕНКОВА
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Гроза 2 октября спряталась за снежными зарядами. Фото: vk.com/pogoda51Гроза 2 октября спряталась за снежными зарядами. Фото: vk.com/pogoda51
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То, что сейчас происходит на Кольском полуострове, кроме как погодными качелями не назвать: то снег и крупка сыпят, то на голубом небе светит солнышко. А еще внимательные мурмачане услышали, что во время снегопада был гром.

И им не показалось - 2 октября в столице Заполярья действительно была гроза.

- В половине восьмого утра одно из КДО (кучево-дождевое облако. - Ред.) дало грозу в районе улицы Пономарева. Таким образом, менее чем через месяц после полноценной летней грозы, мы с вами получаем грозу по зимнему типу, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Правда, пока никто из северян не смог поделиться фотографиями или видео молний.

Синоптики предупреждают, что непогода и дальше будет атаковать Кольский полуостров. Управление МЧС по Мурманской области сообщает о дальнейшем усилении ветра в Мурманске и области. К счастью, до нас не дойдет ураган "Мортимер", который прошел до этого по Европе и вызвал человеческие жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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