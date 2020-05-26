Переговоры по развитию порта "Витино" в Мурманской области поставлены на паузу

26 Май 2020 2020-05-26T12:07:47+03:00

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В Мурманской области, имеющей выходы сразу к двум морям, было бы странно не развивать порты. Но дело не всегда идет гладко.

Напомним, в концепцию развития Печенгского района входит порт в Лиинахамари, который хотят приспособить для захода круизных судов. Еще одна точка на карте - порт "Витино". Его интерес не в туризме, а в перевалке нефтепродуктов.

В декабре 2019 года стало известно, что для перезапуска проекта нашли партнера - Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Однако переговоры пока зашли в тупик.

- С декабря 2019 года мы обсуждали с ГТЛК партнерство, но теперь переговоры приостановлены, поскольку они хотели выкупить 100%, а нам это неинтересно. Сейчас ведем переговоры с банками, чтобы самостоятельно построить нефтяной терминал и терминал перевалки сухогрузов. Мы обсуждаем контракт take-o-pay по нефтяному терминалу со структурами нефтетрейдера Gunvor на перевалку 3-4 миллионов тонн нефти, - сообщил бизнесмен Кенес Ракишев, которому принадлежит через подконтрольный БТА банк порт "Витино".

Для перезагрузки нефтяного терминала на 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов потребует около 2 миллиардов рублей инвестиций.

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