Для возрождения порта "Витино" в Мурманской области нашли партнера
Благодаря Гольфстриму порт Мурманск работает круглый год. Но есть в Заполярье еще один незамерзающий порт, который из-за определенных проблем используется не на полную мощность - "Витино".
Из-за финансовых проблем у него образовались долги по зарплате. А в свое время порт чуть не отдали швейцарской компании.
Сейчас инфраструктуру "Витино" хотят перезапустить. Для этого привлекли Государственную транспортную лизинговую компанию.
- Госкомпания войдет в состав акционеров порта через созданное для этого проекта ООО «ГТЛК-Витино». Уже достигнута договоренность с крупным грузополучателем о перевалке 4 млн тонн нефтепродуктов в год. Витино станет пилотным проектом программы управления инфраструктурными объектами, которую запускает ГТЛК, - сообщили в пресс-службе бизнесмена Кенеса Ракишева, которому принадлежит через подконтрольный БТА банк порт.
"Витино" используется для экспорта нефти и нефтепродуктов, поступающих по железной дороге. С 2010 года сюда разрешен заход судов с ядерными энергетическими установками.
ИСТОЧНИК KP.RU