2019-12-23T15:42:46+03:00
Экономика

Для возрождения порта "Витино" в Мурманской области нашли партнера

Перезапускать инфраструктуру будет Государственная транспортная лизинговая компания
Ника СВЕТЛОВА
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Порт "Витино" хотят перезапустить. Фото: "Би-порт"Порт "Витино" хотят перезапустить. Фото: "Би-порт"
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Благодаря Гольфстриму порт Мурманск работает круглый год. Но есть в Заполярье еще один незамерзающий порт, который из-за определенных проблем используется не на полную мощность - "Витино".

Из-за финансовых проблем у него образовались долги по зарплате. А в свое время порт чуть не отдали швейцарской компании.

Сейчас инфраструктуру "Витино" хотят перезапустить. Для этого привлекли Государственную транспортную лизинговую компанию.

- Госкомпания войдет в состав акционеров порта через созданное для этого проекта ООО «ГТЛК-Витино». Уже достигнута договоренность с крупным грузополучателем о перевалке 4 млн тонн нефтепродуктов в год. Витино станет пилотным проектом программы управления инфраструктурными объектами, которую запускает ГТЛК, - сообщили в пресс-службе бизнесмена Кенеса Ракишева, которому принадлежит через подконтрольный БТА банк порт.

"Витино" используется для экспорта нефти и нефтепродуктов, поступающих по железной дороге. С 2010 года сюда разрешен заход судов с ядерными энергетическими установками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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