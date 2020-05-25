Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочих в Белокаменке начали тестировать на антитела к коронавирусу

25 Май 2020 2020-05-25T13:03:06+03:00

Рабочих продолжают тестировать на коронавирус и иммунитет к нему. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ситуация на масштабной стройке на западному берегу Кольского залива стабилизировалась. 24 мая на ней не выявили ни одного нового случая. Однако тестирование сотрудников «Велесстроя» - именно в рядах этого подрядчика произошла вспышка коронавируса – продолжается. Правда, теперь речь идет не о выявлении собственно опасной инфекции.

- Начато добровольное массовое тестирование на наличие антител к COVID-19. Анализы крови 487 сотрудников отправлены в московскую лабораторию. В ближайшее время планируется взять еще около 500 проб. Результаты будут готовы в течение суток после поступления в лабораторию, - сообщает компания «Велесстрой».

Речь идет о выявлении поздних антител – иммуноглобулина G, которые вырабатываются организмом при иммунном ответе на неизвестный ему антиген через несколько недель после инфицирования. Таким образом станет понятно, кто из рабочих переболел коронавирусом и насколько у них выработался устойчивый иммунитет.

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