Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 мая 2020 года: 2868 зараженных в Мурманской области, 1595 выздоровевших и 7 умерших

24 Май 2020 2020-05-24T03:15:17+03:00

Пока по улицам гуляет коронавирус, без дезинфекции не обойтись. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 24 мая 2020 года

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Коронавирус продолжает свой марш по Кольскому полуострову. По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе заражено 2868 человек. 1595 врачи смогли излечить от опасной инфекции. 7 погибли.

В Белокаменке COVID-19 подтвердили у 2262 рабочих (+3 за сутки). В Мурманске опасным вирусом заболели 209 местных жителей (+18 за сутки). В Апатитах инфицировано 136 человек (+2 за сутки), Кировске – 87 (+1 за сутки).

В остальных муниципалитетах ситуация куда более оптимистичная: в Североморске подтверждено 39 случаев (+3 за сутки), Печенгском районе – 38, Кольском районе – 34, Полярном – 21, Мончегорске – 15 (+2 за сутки), Снежногорске и Кандалакшском районе – по 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1.

Однако коронавирусу нравится смешивать карты, и неудивительно, что спустя 24 часа ситуация вновь изменится и властям придется принимать новые меры, чтобы обуздать опасную инфекцию.

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