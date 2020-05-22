Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

22 Май 2020 2020-05-22T13:02:35+03:00

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городских округах

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Коронавирус начал виток эпидемии на Кольском полуострове. Правда, новые территории: Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной, - по-прежнему недоступны. Однако в Мурманской области заражены 2834 человека. Врачи излечили от этой опасной инфекции 1595 пациентов. Семь северян, к сожалению, умерли.

Абсолютное лидерство по количеству зараженных принадлежит Белокаменке (2259 человек). На остальной территории Мурманской области вирус подхватили 575 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 191 случай

Апатиты – 134 случая

Кировск – 86 случаев

Печенгский район - 38 случаев

Североморск – 36 случаев

Кольский район – 33 случая

Полярный – 21 случай

Мончегорск – 13 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Полярные Зори – 5 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Кандалакша – 2 случая

Ковдор – 1 случай.

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