Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Коронавирус начал виток эпидемии на Кольском полуострове. Правда, новые территории: Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной, - по-прежнему недоступны. Однако в Мурманской области заражены 2834 человека. Врачи излечили от этой опасной инфекции 1595 пациентов. Семь северян, к сожалению, умерли.
Абсолютное лидерство по количеству зараженных принадлежит Белокаменке (2259 человек). На остальной территории Мурманской области вирус подхватили 575 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 191 случай
Апатиты – 134 случая
Кировск – 86 случаев
Печенгский район - 38 случаев
Североморск – 36 случаев
Кольский район – 33 случая
Полярный – 21 случай
Мончегорск – 13 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Полярные Зори – 5 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Кандалакша – 2 случая
Ковдор – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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