В Молочном проверят семью, которая живет в однушке с 9 собаками

22 Май 2020 2020-05-22T12:21:21+03:00

На собак нельзя смотреть без слез. Фото: Подслушано в Мурманске №1

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На одной из улиц Молочного заметили двух породистых, но крайне истощенных собак. Хозяева выгуливают не своих питомцев, а ходячие скелеты, обтянутые кожей. Правда, с соблюдением всех правил – на паводке и в намордниках.

Тревожное сообщение появилось в соцсетях. И пользователи даже предположили, что люди наоборот выхаживают бедных собак, но, кажется, все же ошиблись.

- Собаки в таком состоянии всю зиму, просто в темноте это было плохо видно и сфотографировать тоже не было возможности. В однокомнатной квартире этих хозяев помимо них проживают грудной ребенок, который родился в январе, вторая дочь лет 14-15 и 9 собак. Две овчарки выживают в гараже. Хазар привязан на улице в любое время года, его кормят соседи, вторая собака постоянно в гараже без воды, выпускают только когда поят и «кормят», - описывает ситуацию Марина Земцова.

По словам Марии Беркович, соседи говорят, что местные власти много раз пытались повлиять на ситуацию, но ни органы опеки, ни защитники животных не реагируют.

- По факту публикации в социальных сетях начата проверка, в ходе которой будет проверена изложенная в Интернете информация и в результате принято процессуальное решение, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД по мурманской области Никита Половнев.

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