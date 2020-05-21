Умерла старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области

21 Май 2020 2020-05-21T17:31:27+03:00

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К сожалению, никакая эпидемия не способна отменить трагические события в жизни северян. 21 мая на 49-м году жизни ушла из жизни старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области полковник юстиции Елена Калинина.

- Более 25 лет свой жизни Елена Валентиновна посвятила служению закону, работая в органах внутренних дел и следственном комитете. Она была ответственным работником, чутким по отношению к людям человеком, на которого можно было положиться в любой ситуации. Верность долгу и закону были неотъемлемыми спутниками ее жизни, - так отзываются сотрудники регионального Следкома о своей коллеге. – Смерть Елены Калининой стала огромной утратой для коллектива ведомства. Приносим искренние соболезнования родным и близким Елены Валентиновны.

Прощание с полковником юстиции состоится 23 мая в 11.40 по адресу Мурманск, улица Радищева, 38/27.

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