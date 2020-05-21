2020-05-21T17:31:27+03:00
Общество

Умерла старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области

Елена Калинина 25 лет своей жизни посвятила службе закону
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Смерть Елены Калининой стала огромной утратой для следственного комитета. Фото: Следственный комитет по Мурманской областиСмерть Елены Калининой стала огромной утратой для следственного комитета. Фото: Следственный комитет по Мурманской области
Изменить размер текста:

К сожалению, никакая эпидемия не способна отменить трагические события в жизни северян. 21 мая на 49-м году жизни ушла из жизни старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области полковник юстиции Елена Калинина.

- Более 25 лет свой жизни Елена Валентиновна посвятила служению закону, работая в органах внутренних дел и следственном комитете. Она была ответственным работником, чутким по отношению к людям человеком, на которого можно было положиться в любой ситуации. Верность долгу и закону были неотъемлемыми спутниками ее жизни, - так отзываются сотрудники регионального Следкома о своей коллеге. – Смерть Елены Калининой стала огромной утратой для коллектива ведомства. Приносим искренние соболезнования родным и близким Елены Валентиновны.

Прощание с полковником юстиции состоится 23 мая в 11.40 по адресу Мурманск, улица Радищева, 38/27.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманска простятся с руководителем регионального Россельхознадзора. Василий Красовский возглавлял ведомство последние 14 лет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умерла старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области
Ситуация с короновирусом в Мурманске: Мурманская область вылетела из десятки лидеров в рейтинге по количеству заболевших
В отделе полиции в Апатитах ночью была угроза взрыва
В сгорешей деревяшке в Мурманске нашли тело женщины с зажатой в руке зажигалкой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманске рекордное количество заболевших коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: медсестра инфекционного отделения рассказала, как тяжело работать с коронавирусными пациентами
В правительстве предложили расширить границы Северного морского пути за счет Баренцева моря
Глава Роспотребнадзора Мурманской области назвала предприятия, которые нарушают масочный режим и другие требования безопасности
Пандемия коронавируса может отразиться на сроках строительства Кольского ветропарка
Начинается суд над командиром летевшего в Мурманск самолета, сгоревшего в Шереметьево 5 мая 2019 года
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Апатитах и Кировске стабилизировалась ситуация»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в выходные будет принято решение по новому послаблению ограничительных мер
Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Нас стала беспокоить ситуация с Мурманском, Североморском и Кольским районом»
Губернатор Мурманской области о вспышке коронавируса в Мурманске: «Резкий рост числа заболевших произошел у одного из работодателей»
В 800 километрах от Мурманска произошло землетрясение
В Мурманске тушили деревянный дом на проспекте Кирова