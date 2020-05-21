2020-05-21T12:17:48+03:00
Общество

Начинается суд над командиром летевшего в Мурманск самолета, сгоревшего в Шереметьево 5 мая 2019 года

Коллеги Дениса Евдокимова требуют отправить уголовное дело на доследование
Мария ПАШЕНКОВА
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Суд разберется в деле о гибели 41 пассажира самолета в "Шереметьево".Суд разберется в деле о гибели 41 пассажира самолета в "Шереметьево".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во всех трагедиях есть белые пятна. Особенно сложно восстанавливать картину случившегося, когда погибло много людей.

5 мая 2019 года оборвалась жизнь 41 человека: в аэропорту "Шереметьево" после жесткой посадки загорелся "Суперджет" компании "Аэрофлот", который летел в Мурманск. Среди погибших пассажиров было 26 жителей Мурманской области.

Виновный во время расследования уголовного дела признали командира борта Дениса Евдокимова, второй пилот проходит как пострадавший. По версии следователей, Евдокимов совершил грубые ошибки.

Впрочем, с этим сам командир не согласен, его жена начала собственное расследование. Суд над обвиняемым начнется сегодня, 21 мая, в Москве. При этом Дениса Евдокимова поддерживают и коллеги, которые, как и семья, требуют отправить уголовное дело на доследование. 350 пилотов, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть расследование уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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