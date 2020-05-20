В Мурманске ищут мужчину, который прыгнул в Кольский залив

20 Май 2020 2020-05-20T10:10:55+03:00

На воде для поисков задействовали катера, а береговую линию изучают спасатели и добровольцы

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Неосторожность или добровольный шаг? Мотивы поступка мужчины, который около 10 вечера 19 мая прыгнул в Кольский залив с моста "Мурманская миля" пока не известны. Сейчас задача номер один - найти северянина.

- Поиски ведутся с вечера вторника. На воде были задействованы два катера от Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, береговую линию изучили областные спасатели. Личность мужчины устанавливается, - сообщил "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Также в 11 утра 20 мая в районе улицы Подгорная, 138 - у КПП под мостом - соберутся волонтеры, которые тоже будут изучат прибрежную линию.

- Мужчина был одет в одежду темного цвета. Координатор поисков - Валентина (8953-757-57-48), - сообщают волонтеры.

Нередко утонувших в Кольском заливе находят в километрах от места, где случилась беда. Сильное течение может отнести тела даже к ЗАТО. Напомним: в 2017 году два школьника сорвались с того же моста, что и мужчина. Тело одного из них нашли рядом со Снежногорском, второго - рядом с Колой.

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ИСТОЧНИК KP.RU