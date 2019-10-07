2019-10-07T17:18:08+03:00
Происшествия

Под Кандалакшей мальчик привел взрослых к месту, где утонул его отец

Ребенок вместе с папой рыбачили на лодке, когда та перевернулась
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело мужчины нашли в воде Кандалакшского залива. Фото: архив "КП"Тело мужчины нашли в воде Кандалакшского залива. Фото: архив "КП"
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Иногда детям приходится совершать совсем не детские поступки. 9-летнему мальчику из Мурманской области пришлось вести взрослых к месту, где с ним и его отцом случилась беда.

5 октября ребенок рыбачил в Кандалакшском заливе вместе с 30-летним отцом.

- Лодка опрокинулась неподалеку от берега, мужчина и ребенок оказались в воде без спасательных жилетов. Мужчина не сумел выбраться на берег и погиб. Мальчику удалось спастись, он и показал место происшествия взрослым, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Тело северянина нашли в воде недалеко от лодки. Признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено, сомнений, как именно погиб рыбак, нет. Но все же по всем правилам были назначены процессуальная проверка и судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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