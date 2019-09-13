В озере под Кировском рыбак запутался в веревке от якоря утонул
Смерть рыбака под Кировском стала поводом для проверки следователей
Тело 62-летнего мужчины нашли другие рыбаки в воде Ингозера. Находится оно примерно в 40 километрах от Кировска рядом с Умбозером и Канозером. Оказалось, что погибший - житель города горняков. 12 сентября он рыбачил на озере на моторной лодке.
- По предварительным данным после падения в воду погибший запутался в веревке, к которой был привязан камень в качестве якоря. Позже в тот же день его тело и лодку обнаружили местные рыбаки, которые и сообщили о находке в правоохранительные органы.При этом у мужчины отсутствовал спасательный жилет, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Следственно-оперативная группа изучила местность. Следов борьбы или, например, волочения тела по земле, не обнаружились. Равно как и на теле нет признаков насильственной смерти. Скорее всего, имел место несчастный случай. Но все же назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины его смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU