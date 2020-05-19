В Мурманской области оставшиеся без выпускных из-за коронавируса дети переводят деньги на благотворительность

19 Май 2020 2020-05-19T08:51:21+03:00

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Не зря говорят, что нет худа без добра. Да, в этом году коронавирус круто поменял нашу жизнь, оставив многих без отпусков, развлечений, а детей - без выпускных хоть в школах, хоть в детских садах, хоть в театральных кружках или танцевальных. Даже Последний звонок пройдет онлайн.

Но юные северяне, которые вовсю готовились к праздникам, не унывают, а переводят деньги, которые были собраны на выпускные, на благотворительность. Например, ученики и воспитанники 2 «А» класса МСОШ №1 в Мурмашах, 8 «А» класса гимназии №1 в Полярных Зоря,группы "Лапушки" детского сада №15 Североморска, группы №12 МАДОУ №32 в Мончегорске поддержали маленького Мишу Жукова из Мурманска. Напомним, мальчик борется со спинальной мышечной атрофией, на его лечение надо собрать более 200 миллионов рублей.

- Благодаря таким людям, как они, у нас все получится! Мы верим, что и у Миши будет выпускной в детском саду и последний звонок в школе! Уважаемые родители, спасибо вам за доброту ваших сердец и за отзывчивость! Вы воспитываете самых лучших детей! Ребята, выпускники, спасибо вам, что вместе с родителями вы приняли решение помочь Мише. Это очень благородный поступок! - поблагодарили за поддержкку родители Миши.

Узнать больше о мальчике и его диагнозе можно в группе его поддержки.

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