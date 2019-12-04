2019-12-04T15:52:17+03:00
Общество

Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган: «К сожалению, я не в силах помочь семье с плесенью в квартире»

Уполномоченный по правам ребенка посоветовал мурманчанам обратиться к главе города или региона
Наталья ЛОБАНОВА
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Северяне не могут добиться решения проблемы, потому что у управляшки нет денег на ремонт. Фото: личный архив Анжелики Тарасовой.Северяне не могут добиться решения проблемы, потому что у управляшки нет денег на ремонт. Фото: личный архив Анжелики Тарасовой.
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В конце октября в одной из квартир дома №25 на улице Аскольдовцев в Мурманске случилась беда: пятилетний ребенок, мама и бабушка, живущие там, стали задыхаться от плесени, которая появилась из-за протекшей крыши. Кровлю в итоге заделали, а вот грибок так и остался в жилье северян.

Жительница этого дома Анжелика Тарасова подала на управляющую компанию «Севжилсервис» в суд, чтобы та выплатила компенсацию ущерба. Однако у организации не было денег, чтобы выполнить ремонт квартиры. Тогда этим делом занялся Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. Он обещал помочь семье разобраться в сложившейся ситуации, но это оказалось выше его сил.

- Я лично обращался к главному судебному приставу Мурманской области, спрашивал, можно ли оплатить иск Тарасовой в первую очередь, ведь от плесени страдает ребенок. Но все безрезультатно – управляющая компания в долгах, денег у нее нет. Тем не менее, решение суда вынесено, его не отменят. Когда-нибудь «Севжилсервис» должен будет возместить убытки. К сожалению, у меня уже нет возможности помочь этой семье. Это выше моих полномочий, - рассказал «КП» детский омбудсмен.

Борис Коган посоветовал обратиться страдающей от грибка семье к губернатору Мурманской области Андрею Чибису или к главе города Андрею Сысоеву с просьбой помочь с ремонтом. Возможно, они смогут повлиять на ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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