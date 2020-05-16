Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: ковидный госпиталь для Белокаменки возведут рядом с Молочным

16 Май 2020 2020-05-16T13:41:24+03:00

Рядом с Молочным появится модульный быстровозводимый госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Фото: akolr.gov-murman.ru

Медучреждение построят в двух километрах от жилых домов

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В начале этой неделе стало известно, что по поручению Владимира Путина в Мурманской области возведут еще один ковидный госпиталь для лечения рабочих со стройки Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Первый аэромобильный госпиталь возвели силами МЧС еще в середине апреля. Но, видимо, его коечных мест недостаточно. Первый госпиталь появился рядом с Белокаменкой, а вот для второго место выбрали чуть поотдаль.

- По предварительным данным, его планируют возвести рядом с городским поселением Молочный, на удалении в два километра от жилых строений. На пустыре за ветеринарной станцией, ближе к страусиной ферме. Уже 16 мая предполагаемое место стройки осмотрит губернатор региона Андрей Чибис, - сообщили в администрации Кольского района.

Также ковидный госпиталь создали на базе Кольской районной больницы. Сейчас здесь 75 специальных коек, к концу года их число увеличится до 118.

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ИСТОЧНИК KP.RU