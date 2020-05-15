2020-05-15T11:28:10+03:00
Происшествия

В Мончегорске женщину, которая позволяла мужу девять месяцев бить своего сына, хотят лишить родительских прав

Против горе-матери возбудили уголовное дело
Мария ПАШЕНКОВА
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Отчим девять месяцев бил пасынка, а мать защищала мужа.Отчим девять месяцев бил пасынка, а мать защищала мужа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Может ли уложиться в голове тот факт, что мать девять месяцев смотрела, как издеваются над ее сыном, и ничего не делала? А ведь именно такая история произошла в Мончегорске.

8-летнего Пашу* избивал отчим - до переломанных ребер и разрыва кишечника, угрожал сжечь ему половые органы электрошоком. Мама мальчика, когда к ним домой приходили сотрудники полиции, выгораживала мужа. И даже через суд пыталась оспорить то, что их семью признали находящейся в опасном социальном положении.

После того, как Паша попал в реанимацию, скрывать дальше издевательства над ним было уже невозможно. Против отчима возбудили два уголовных дела (за причинение тяжкого вреда здоровью и истязания), еще одно - против горе-матери по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Также на контроле прокуратуры процесс по лишению женщины родительских прав. Сейчас временную опеку над Пашей оформила его прабабушка, но мама живет с ними.

*Имена членов семьи изменены

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ИСТОЧНИК KP.RU

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