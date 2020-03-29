Жительницу Кировска посадили за неуплату алиментов на ребенка

29 Март 2020 2020-03-29T15:55:36+03:00

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От обязательной платы на ребенка в случае развода уклоняются не только горе-отцы. Такая история может вполне произойти и с нерадивой матерью.

В Кировске материально обеспечивать своего ребенка отказалась 42-летняя северянка и попала под уголовное дело. Прокуратура региона поддержала обвинение по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей».

В августе прошлого года женщину привлекали к административной ответственности за отказ выплачивать деньги на содержание ребенка. Но и после этого мать не стала менять свое поведение и задумываться, как исполнять свои обязанности. С ноября по январь она так и не удосужилась устроиться на работу.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU