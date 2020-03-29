2020-03-29T15:55:36+03:00
Происшествия

Жительницу Кировска посадили за неуплату алиментов на ребенка

Женщина проведет четыре месяца в колонии-поселении
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Суд отправил горе-мать на четыре месяца в колонию.Суд отправил горе-мать на четыре месяца в колонию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

От обязательной платы на ребенка в случае развода уклоняются не только горе-отцы. Такая история может вполне произойти и с нерадивой матерью.

В Кировске материально обеспечивать своего ребенка отказалась 42-летняя северянка и попала под уголовное дело. Прокуратура региона поддержала обвинение по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей».

В августе прошлого года женщину привлекали к административной ответственности за отказ выплачивать деньги на содержание ребенка. Но и после этого мать не стала менять свое поведение и задумываться, как исполнять свои обязанности. С ноября по январь она так и не удосужилась устроиться на работу.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске судебный пристав вызвал домой сантехника и задержал его за неуплату алиментов. Теперь должник проведет 70 часов на обязательных работах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Полярных Зорях. Новости на 29 марта 2020 года: на самоизоляции находятся 82 человека, у четверых оказались отрицательные анализы
По вечерам жителей Мурманска будут радовать дистанционными выступлениями поэты и писатели
Ночью в Териберке бушевал ураган
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: рейсы в Череповец и Архангельск отменены до 15 апреля
Жительницу Кировска посадили за неуплату алиментов на ребенка
Коронавирус в Мурманской области, новости на 29 марта 2020 года: нулевого пациента выписали из больницы
Под Никелем пробудился после зимней спячки медведь
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: на въезде в Апатиты и Кировск поставят КПП
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: священники призывают пожилых северян молиться дома и готовы выезжать к ним на дом на причастие
Коронавирус в Мурманской области. Новости на 28 марта 2020 года: 16 человек с предварительно положительным диагнозом, три с коронавирусом
Нерабочая неделя в Мурманской области: все отели, гостиницы, санатории и турбазы закрыты
Метель в Мурманской области: под Мончегорском столкнулись 5 и 8 машин, у Абрам-Мыса - 12
Управляющий Мурманским морским портом об обысках ФСБ: "Мне лично обвинение никто не предъявлял"