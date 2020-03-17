В Мурманске судебный пристав вызвал домой сантехника и задержал его за неуплату алиментов

17 Март 2020 2020-03-17T18:51:05+03:00

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Для поимки должников судебные приставы используют разные методы. Например, можно вызвать домой сантехника, который по совместительству является злостным неплательщиком алиментов. Так поступил находчивый сотрудник в Мурманске.

В отделе судебных приставов находилось производство о взыскании алиментов. По решению суда мурманчанин должен был отчислять деньги для своего ребенка. Но мужчина решил, что неофициальная работа – лучший выход из финансовой ситуации. Горе-отец успешно уклонялся от родительских обязанностей. Обивание порога должника не помогло, и судебный пристав разыграл своего рода спектакль. Он установил, что мужчина неофициально работает сантехником, позвонил ему, представился клиентом и вызвал на дом якобы для устранения поломки.

- Должник сильно удивился, когда дверь квартиры открыл не клиент, а судебный пристав. Мужчину доставили в отдел судебных приставов, где в отношении него за уклонение от уплаты алиментов был составлен административный протокол по статье 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и направлен на рассмотрение в суд. По решению суда за неуплату алиментов мурманчанину назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе судебных приставов по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU