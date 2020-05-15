Рекорд сорвался: В Мурманске в мае выпало всего 19 миллиметров снега
Что же, 14 мая природа показала свой настоящий северный характер. Несмотря на разгар третьего весеннего месяца, метель за окном завывала неистово. Непогоду на Кольский полуостров принес циклон Aki, и синоптики даже пророчили новый рекорд по выпавшим осадкам.
Напомним: в Мурманск ожидалось от 25 до 50 миллиметров снега. Но у циклона оказались некоторые трудности с географией или прицел был сбит: основной его удар в итоге пришелся не на столицу Заполярья, а на Каневку и Краснощелье.
- Мурманск не дотянул даже до майского рекорда в 24 миллиметра осадков и отделался 19 миллиметрами. Тем не менее, город получил половину месячной нормы осадком за день и за две недели уже превысил ее – за 14 дней мая у нас выпало 40 миллиметров осадков, - приводит данные паблик «Погода в Мурманске».
Но вернемся к циклону Aki. Больше всего снега выпало в Каневке – 50 миллиметров и Краснощелье – 42 миллиметра. На втором месте Пялица с 28 миллиметрами осадков, Вайда-Губа – с 22 и Верхнетуломский с 21. На третьем Мурманск – 19 миллиметров снега, Никель и Апатиты, где выпало по 16 миллиметров, и Териберка – 13 миллиметров.
Что касается северо-западного ветра, то в среднем в порывах он достигал 18 метров в секунду, а на восточном побережье Мурмана – свыше 25 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU