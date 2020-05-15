Рекорд сорвался: В Мурманске в мае выпало всего 19 миллиметров снега

15 Май 2020 2020-05-15T10:52:12+03:00

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Что же, 14 мая природа показала свой настоящий северный характер. Несмотря на разгар третьего весеннего месяца, метель за окном завывала неистово. Непогоду на Кольский полуостров принес циклон Aki, и синоптики даже пророчили новый рекорд по выпавшим осадкам.

Напомним: в Мурманск ожидалось от 25 до 50 миллиметров снега. Но у циклона оказались некоторые трудности с географией или прицел был сбит: основной его удар в итоге пришелся не на столицу Заполярья, а на Каневку и Краснощелье.

- Мурманск не дотянул даже до майского рекорда в 24 миллиметра осадков и отделался 19 миллиметрами. Тем не менее, город получил половину месячной нормы осадком за день и за две недели уже превысил ее – за 14 дней мая у нас выпало 40 миллиметров осадков, - приводит данные паблик «Погода в Мурманске».

Но вернемся к циклону Aki. Больше всего снега выпало в Каневке – 50 миллиметров и Краснощелье – 42 миллиметра. На втором месте Пялица с 28 миллиметрами осадков, Вайда-Губа – с 22 и Верхнетуломский с 21. На третьем Мурманск – 19 миллиметров снега, Никель и Апатиты, где выпало по 16 миллиметров, и Териберка – 13 миллиметров.

Что касается северо-западного ветра, то в среднем в порывах он достигал 18 метров в секунду, а на восточном побережье Мурмана – свыше 25 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU