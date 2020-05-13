2020-05-13T18:13:44+03:00
Общество

Циклон Aki устроит в Мурманске рекордный майский снегопад

Непогода намерена побить рекорд 2018 года по выпавшим осадкам
Елена МОЛОДЦОВА
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Весна, может не надо, а?Весна, может не надо, а?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На календаре середина мая, а до лета осталось всего каких-нибудь две недели? Не верьте своим глазам, мурманчане! На Кольском полуострове глубокая зима…, по крайней мере, ее обещают синоптики буквально завтра, 14 мая.

- В 2018 году после рекордной 20-градусной жары 10 и 11 мая 18 числа в Мурманске выпало 22 миллиметра осадков за ночь, а в Верхнетуломском – все 34. Надвигающийся на Кольский полуостров циклон Aki готовится побить этот рекорд, - прогнозирует паблик «Погода в Мурманске».

Небо над столицей Заполярья уже начало затягивать и совсем скоро пойдет снег, а утром в четверг, 14 мая, северян встретят сугробы, которые быстро превратятся в кашу, поскольку днем ожидается положительная температура воздуха. Ненастье будет сопровождаться ветров, достигающим в порывах 20 метров в секунду.

- Модели на 14 мая в Мурманске дают от 25 до 50 миллиметров осадков при майской норме 36 миллиметров, - отмечают в паблике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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