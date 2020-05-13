Циклон Aki устроит в Мурманске рекордный майский снегопад
На календаре середина мая, а до лета осталось всего каких-нибудь две недели? Не верьте своим глазам, мурманчане! На Кольском полуострове глубокая зима…, по крайней мере, ее обещают синоптики буквально завтра, 14 мая.
- В 2018 году после рекордной 20-градусной жары 10 и 11 мая 18 числа в Мурманске выпало 22 миллиметра осадков за ночь, а в Верхнетуломском – все 34. Надвигающийся на Кольский полуостров циклон Aki готовится побить этот рекорд, - прогнозирует паблик «Погода в Мурманске».
Небо над столицей Заполярья уже начало затягивать и совсем скоро пойдет снег, а утром в четверг, 14 мая, северян встретят сугробы, которые быстро превратятся в кашу, поскольку днем ожидается положительная температура воздуха. Ненастье будет сопровождаться ветров, достигающим в порывах 20 метров в секунду.
- Модели на 14 мая в Мурманске дают от 25 до 50 миллиметров осадков при майской норме 36 миллиметров, - отмечают в паблике.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за сильного ветра и мокрого снега закрыли дорогу на Териберку. Непогоду в Мурманскую область принес циклон Britta из Скандинавии (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU