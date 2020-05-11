Из-за сильного ветра и мокрого снега закрыли дорогу на Териберку
9 мая в этом году порадовало жителей Мурманской области теплой солнечной погодой. А вот уже вечером 10 числа небо начало хмуриться. А все потому, что за погоду в регионе стал отвечать циклон Britta из Скандинавии.
- 11 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки, в отдельных районах сильные. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +3+8 градусов, - рассказали в гидрометцентре региона.
Больше всего осадков выпадет в Кировске, а это значит, что снег в Хибинах может лежать и до июля. В Мурманске ситуация будет лучше.
- За сутки город может принять более 10 мм, что составляет почти треть месячной нормы, большая часть выпадет ночью и утром в виде мокрого снега. Скорее всего, такая интенсивность осадков даже при слабоплюсовой температуре обернется приростом снежного покрова (и возвращением его в тех местах, где он уже сошел). Днем ожидается неплохой плюс (+3...+5), и снег сойдет. Картина по всей области будет одинаковой, разве что на крайнем юге большая часть осадков может выпасть в виде дождя, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Непогода сделала неприятный сюрприз водителям. В МЧС по Мурманской области предупредили, что с 7 утра 11 мая до улучшения погодных условий перекрыта автодорога Кола-Серебрянские ГЭС с 32 по 135 километр и автоподъезд к Териберке с 0 по 40 километр.
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ИСТОЧНИК KP.RU