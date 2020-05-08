2020-05-08T13:57:39+03:00
Общество

Мальчик из Североморска-3 закончил дорогое лечение, которое оплатил неизвестный богач и простые северяне

Богдан Шабутдинов готов вернуться в Мурманскую область к маме
Мария ПАШЕНКОВА
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Богдан после окончания лечения ударил в колокол.Богдан после окончания лечения ударил в колокол.
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История 6-летнего Богдана Шабутдинова из Североморска-3 помогает поверить в чудо и человеческую доброту.

В октябре 2018 году ему поставили страшный диагноз: нейробластома забрюшинного пространства с метастазами в костный мозг - детский рак четвертой стадии. Лечить мальчика стали в России, опухоль удалили. Продолжить лечение стало возможным только в Германии, так как у нас в стране весь протокол был закончен.

Поездка за границу и помощь врачей стоила 20 миллионов рублей. Таких денег у семьи не было, но помогли добрые люди, которые собрали почти пять миллионов, а также анонимный благодетель, который перевел 15 миллионов рублей.

Богдан вместе с папой улетел в Германию. Там началось лечение, но врачи посоветовали пройти еще протонную терапию, а она стоит 47 тысяч евро! И опять случилось чудо: почти полмиллиона собрали северяне, а остальную сумму опять перевел таинственный добрый незнакомец.

- Богдан прошел последний сеанс протонной терапии. После того, как отошел от наркоза по традиции протонного центра отметил это долгожданное событие ударом в колокол, как символ завершения лечения и готовности к новым открытиям! И все было не зря! - рассказали родители мальчика.

В августе Богдан пройдет обследование, которое покажет, насколько эффективным было лечение. Сейчас юный северянин выглядит окрепшим, несмотря на то, что терапия была сложной, а еще у него выросли волосы. Знаковое событие для тех, кто борется с онкологией. А пока он с папой готовятся вернуться домой.

- Мы обратились в МИД России через портал госуслуги для регистрации на гуманитарный рейс, на вылет из Германии- нас внесли в списки. Будем ждать даты регистрации на рейс и верить в предстоящую долгожданную встречу, - рассказывает мама мальчика Елена Шабутдинова.

Дома Богдана ждут младшие братики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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