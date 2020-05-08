2020-05-08T13:31:38+03:00
Происшествия

В Апатитах будут судить преступника, который убил знакомого 18 лет назад

С 29 лет мужчина пытался обмануть правосудие
Ника СВЕТЛОВА
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Апатитчанин 12 раз ударил ножом мужчину, с которым поссорился.Апатитчанин 12 раз ударил ножом мужчину, с которым поссорился.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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18 лет житель Апатитов не имел покоя. В 29 лет он убил человека и все это время пытался убедить всех, что не виновен.

Трагедия произошла в 2002 году, когда страна вовсю отмечала новогодние праздники. 3 мая мужчина пришел к знакомой, где отдыхали и другие люди. Апатитчанин поссорился с одним из гостей и затаил обиду. Когда его обидчик ушел домой, мужчина пошел за них, догнал у спортивного комплекса "Атлет" и ударил ножом в голову, живот, грудь - всего 12 раз. Затем бросил оружие и сбежал, оставив свою жертву истекать кровью.

- На протяжении всего следствия мужчина активно отстаивал свою защитную версию. Доказать причастность мужчины к совершению преступления в отсутствие прямых доказательств удалось благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий, а также проведенному следственному эксперименту с применением методики моделирования, результаты которого легли в основу доказательственной базы. Показания обвиняемого проверены в ходе производства психофизиологической судебной экспертизы с применением полиграфа, результаты которой опровергли защитную версию злоумышленника, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Мужчина понял, что отпираться бесполезно, и признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство", материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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