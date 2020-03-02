В Мурманской области нашли убийцу, который совершил преступление 18 лет назад

В каждом следственном отделе есть свои "глухари". Но даже когда проходит много лет, следователи продолжают искать преступников, пусть даже родные погибших не всегда верят, что дело раскроют.

В апатитском следственном отделе смогли раскрыть дело 18-летней давности! Убийство случилось в ночь с 3 на 4 января 2002 года в квартире на улице Ленина. 17-летний парень лишил жизни 47-летнего мужчину.

- Между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора. После того, как последний покинул квартиру, подозреваемый проследил за ним, догнал его у спортивного комплекса "Атлет" и нанес ему не менее 12 ударов ножом, в том числе в голову, грудь, живот. После этого подозреваемый не только не вызвал скорую медицинскую помощь, но и избавился от ножа и сбежал, осознавая, что без оказания медицинской помощи потерпевший неизбежно скончается. Смерть мужчины наступила от колото-резаных ран грудной клетки, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова, в тот роковой день погибший отдыхал у знакомой, в гостях были еще девять человек. Но несмотря на такое количество свидетелей ссоры, на раскрытие престпуления понадобились 18 лет. Все это время подозреваемый отрицал свою вину. И только в феврале этого года наконец признался.

- Доказать его виновность в отсутствие прямых доказательств удалось благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий, а также проведенному следственному эксперименту с применением методики моделирования, результаты которого легли в основу доказательств его вины. Показания подозреваемого были проверены в ходе производства психофизиологической судебной экспертизы с применением полиграфа, результаты которой опровергли защитную версию злоумышленника и подтвердили обоснованность его подозрения следственными органами, - уточнили в СКР. - В ходе расследования были установлены знакомые подозреваемого, с которыми он впоследствии отбывал наказания в местах лишения свободы. Они дали показания, изобличающие подозреваемого в совершении данного преступления.

Большую помощь следователям оказали полицейские. Апатитчанину, которому сейчас уже 35 лет, предъявлено обвинение по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ.