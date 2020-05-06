Ушастая сова, которая живет у спасительницы птиц из Мурманска, мяукает, как кот

6 Май 2020 2020-05-06T17:25:29+03:00

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Еще в сентябре прошлого года у мурманчанки Натальи Раевской появился новый пернатый друг, правда, раненый. Жительница заполярной столицы, которая известна тем, что спасает птиц, приютила и выходила ушастую сову со сломанным крылом.

К сожалению, хищник Ушан так и не смог снова полететь, поэтому продолжает жить у северянки в компании сойки и ястреба-тетеревятника, которых, к слову, скоро выпустят на свободу. И вот на днях Наталья поделилась любопытным видео, где Ушан прогоняет рыжего кота криками, очень схожими с мяуканьем.

- Наконец-то мне удалось заснять те "милые" звуки, которые я слушаю по ночам! Спонсор воплей - наш рыжий кот. Наверное, в данном случае, это звуки угрозы и обороны, но я совиного языка не знаю и разницы между ночными воплями и этими не услышала, - рассказала мурманчанка на личной странице в соцсетях.

Сова зашипела на усатого и очень правдоподобно издала пронзительное "мяу!", так, что напуганному коту пришлось от греха подальше убираться восвояси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/777301" frameborder="0"></iframe> Ушастая сова "мяукает" на кота в Мурманске.Автор: Наталья Раевская

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