Масочный режим в Мурманске в период коронавируса: когда введут, сколько стоят маски

6 Май 2020 2020-05-06T12:03:02+03:00

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Сразу несколько регионов России готовятся поменять режим обязательной самоизоляции на масочный. Такое решение, например, уже приняло руководство Челябинской области.

- Принципиально важно обеспечить жесткий контроль за соблюдением режима санитарного благополучия прежде всего в магазинах и общественном транспорте. В торговых точках в безусловном порядке кассиры и продавцы должны быть в масках и перчатках. Точно также должна быть организована работа общественного транспорта. Если есть нарушения – деятельность подлежит приостановке, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Везде, где ходят люди, сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты для того, чтобы не стать переносчиком этой заразы. Также мы рассматриваем возможность введения, так называемого, масочного режима со второй половины мая.

Но пока такое решение в Мурманской области не принято, а северянам уже впору хвататься за голову. Дело в том, что медицинские маски есть далеко не во всех аптеках, а цены на них, мягко говоря, кусаются. Одно средство защиты, которого хватит всего на два часа, стоит около 40 рублей. При восьмичасовом рабочем дне, не считая дороги до места работы и обратно, понадобится четыре таких изделия. То есть только одна рабочая неделя обойдется в 800 рублей, а месяц – и вовсе в 3200 целковых. Всем ли будет по карману обязательный масочный режим?

Кажется, тем, кто еще не сшил себе многоразовые маски, пора заняться этим – времени осталось не так уж и много.

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