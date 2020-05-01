В Мурманск из Смоленска привезли памятник воинам Полярной дивизии

1 Май 2020 2020-05-01T10:16:32+03:00

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Дождались! В заполярную столицу из Смоленска 22 апреля доставили мемориал воинам Полярной дивизии. Памятник, отлитый из бронзы, полностью готов, осталось только его установить. Фигуры бойцов высотой более трех метров ваял талантливый мурманчанин Александр Арсентьев

- Скульптура изображает двух воинов: один – солдат Красной Армии, а другой – доброволец из гражданских. С оружием в руках они стоят плечом к плечу, а за их спиной – Кольский полуостров. Образы создавались с ювелирной точностью – вплоть до определенного количества отверстий в ремне или вида петлицы, - сообщил директор «Мурманских городских парков и скверов» Александр Накай.

Памятник воинам Полярной дивизии будет совсем скоро красоваться в сквере на проспекте Героев-североморцев в Мурманске. В рамках проекта «Комфортная городская среда» это место будут обновлять - заасфальтируют пешеходные дорожки, сделают наружное освещение и современную систему видеонаблюдения, поставят скамейки для отдыхающих.

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