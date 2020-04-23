2020-04-23T00:30:33+03:00
Общество

Результат на лицо: в Заполярном обновили памятник Владимиру Ленину

Рабочие выполнили косметический ремонт бесплатно, в подарок городу
Наталья ЛОБАНОВА
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Памятник преобразился! Фото: vk.com/zapvestnikПамятник преобразился! Фото: vk.com/zapvestnik
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В канун 150-летия вождя пролетариата Владимира Ленина в Заполярном решили обновить памятник, поставленный в его честь. Одна из компаний по договоренности с главой администрации города Андреем Кузнецовым сделала косметический ремонт мемориала бесплатно, как подарок северянам.

- В ремонт вошли такие работы, как ошкуривание верхнего слоя старого покрытия, затем грунтовка поверхности и покраска памятника специальной краской, - сообщает издание «ЗВ онлайн» в соцсетях.

Теперь увековеченный Ленин красуется на одноименном проспекте перед зданием городской администрации совершенно преображенным!

Напомним: к осени в Мурманске преобразится сквер у памятника Ленину. Также будут проведены по сохранению монумента вождю. А еще в заполярную столицу из Смоленска скоро доставят памятник воинам Полярной дивизии, ведь монумент полностью готов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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