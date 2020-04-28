В Никеле восстановят скульптуру оленей

28 Апр 2020 2020-04-28T17:51:54+03:00

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В последние годы скульптуре «Олени», которая так полюбилась жителям Никеля, крайне не везет. В 2017 году ее сломали вандалы - один из белоснежных рогатых остался без головы. Осенью этого года малую архитектурную форму решили заменить, но этого не получилось - ее полностью снесли из-за невозможности восстановления. В итоге, попытку №3 предприняли уже нынешней весной.

- По заказу администрации была изготовлена точная копия скульптуры, которую в ближайшее время доставят в Никель. Затем, как только позволят погодные условия, «Оленей» из бетона установят на том же месте на улице Победы, - сообщил на личной странице в соцсетях глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

Напомним: в Никеле собираются установить флюгер на крыше известного дома. В качестве варианта макушки предлагается фигура северного оленя или глобус.

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