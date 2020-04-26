Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 26 апреля 2020 года: 961 зараженный, 71 выздоровевший и 4 человека умерло

26 Апр 2020 2020-04-26T00:41:35+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 26 апреля 2020 года

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В Багдаде, то бишь на Кольском полуострове, все спокойно... Вот только количество заболевших коронавирусом в Мурманской области достигло почти тысячи человек.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье подтвержден 961 случай COVID-19. Врачи поставили на ноги 71 человека, а в борьбе за жизнь четырех проиграли.

В целом в регионе в распространении эпидемии наступило затишье, если, конечно, не считать масштабную стройку в Белокаменке, где заболел уже 791 рабочий (+105 за сутки). В остальных городах и районах, куда проникла эта опасная инфекция, ситуация стабилизировалась: в Апатитско-Кировской агломерации заражено 100 человек, Мурманске – 24, Печенгском районе – 14, Североморске – 8, Полярном – 6, Снежногорске – 4, Оленегорске, Мончегорске и Коле – по три, Полярных Зорях – два, Кандалакше, Ревде и Ковдорском районе – по одному.

Врачи продолжают бороться за жизнь 886 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Еще 230 человек с ОРВИ остаются под наблюдением медиков по эпидпоказаниям. На обсервации – 1308 северян, 43 - с нее сняты. На самоизоляции остаются 559 человек.

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