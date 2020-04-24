Пьяный житель Заполярного на 8 марта покусал полицейского

24 Апр 2020 2020-04-24T13:11:18+03:00

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Житель Заполярного отметил Международный женский день довольно необычно. 8 марта его доставили в отделение полиции из местного бара, где он мешал посетителям отдыхать и грубо выражался. Мужчине под шофе такой расклад явно не понравился, и пока в отношении него составляли административный протокол, он укусил за руку полицейского, чем причинил тому боль и телесные повреждения.

- На северянина завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Утверждено обвинительное заключение, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Печенгского района.

За такое преступление мужчине может светить штраф до 200 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

Напомним: аналогичный случай произошел также в поезде «Москва-Мурманск», где пассажир на станции укусил за палец полицейского. Мужчине не понравились претензии правоохранителя за нецензурную брань.

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