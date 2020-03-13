Пассажир поезда «Москва-Мурманск» на станции укусил за палец полицейского

13 Март 2020 2020-03-13T14:45:37+03:00

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В случае несогласия с правоохранительными органами гражданин может выразить недовольство… укусив сотрудника за палец? Именно так попытался решить проблему россиянин, который направлялся в столицу Кольского Заполярья на поезде «Москва-Мурманск».

Ленинградское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. 37-летнего мужчину подозревают в нарушении статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчина ехал в поезде в пьяном виде и матерился, мешая другим пассажирам. Сотрудник полиции попытался пресечь действия дебошира, но тот санкции не оценил. Буйный пассажир на станции Волховстрой в знак протеста укусил полицейского за палец.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU